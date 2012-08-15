Британская пара из графства Саффолк, выигравшие в минувшую пятницу рекордный, в 190 млн евро, джекпот общеевропейской лотереи "Евромиллионы", едва сводили концы с концами.

Не так давно будущие мультимиллионеры ломали голову над тем, где им взять деньги, чтобы дожить до конца месяца, сообщает ИТАР-ТАСС.

41-летний Эдриан владеет музыкальным магазинчиком, а 40-летняя Джиллиан - медсестра в детском саду. "Мы купили этот лотерейный билет, поскольку нам нужны были деньги, - сказали они. - Все в мире сидят без гроша из-за этого экономического кризиса, а текущий месяц, признаться, оказался для нас особенно трудным. Нам пришлось очень туго".

На гигантский выигрыш можно приобрести четыре тонны золота или один аэробус А350-800. При этом британцы не собираются как-то менять свою жизнь. Глава семьи признался, что собирается совершить небольшое путешествие в Скалистые горы в Канаде, а его жена давно хотела приобрести спортивную машину. Что касается их двоих детей, то они мечтали о том, чтобы побывать в "Диснейленде".

Пара намерена потратить часть средств на то, чтобы отблагодарить своих родителей и друзей, помогавших им в первые годы после свадьбы.

Кроме того, пара собирается передать часть выигрыша в фонды помощи детям. Британцы не планируют тратить деньги на какие-нибудь экстравагантные покупки или поступки.

"Я шотландка, а мы, шотландцы, - известные экономы", - добавила Джиллиан.



