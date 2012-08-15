Саудовская Аравия велела подданным срочно покинуть Ливан

Саудовская Аравия потребовала сегодня от своих подданных срочно покинуть территорию Ливана. Этот шаг продиктован угрозой, возникшей в свете обострения межконфессиональной розни в Ливане.

Об этом сообщили в посольстве королевства.

За день до очередного раунда национального диалога Ливан оказался на грани шиитско-суннитской розни. Похищение вооруженными боевиками ливанцев в Сирии вызвало неожиданную ответную реакцию. В Бейруте началась настоящая "охота" на укрывающихся здесь сирийских оппозиционеров. Толпы шиитских активистов останавливают автобусы с сирийскими рабочими в Дахии, Хай-Салуме и Шуэйфате. Поступают сообщения о погромах магазинов и мастерских, принадлежащих сирийцам, сообщает ИТАР-ТАСС.

Четверо из 11 ливанских заложников, захваченных в Сирии, погибли сегодня при обстреле города Аазаз, в 40 км к северу от Алеппо. Обстрел вели правительственные войска.

Ливанские власти приняли сегодня повышенные меры безопасности вокруг посольств Саудовской Аравии, Катара и Турции в Бейруте - трех стран, которые поддерживают сирийскую вооруженную оппозицию.



