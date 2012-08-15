Греция снова разочаровала своих кредиторов: правительство страны требует больше времени для осуществления реформ, Афины опять просят финансовую помощь. Всё это, конечно, подрывает авторитет Греции в глазах партнеров - стран ЕС.

Политика Евросоюза по спасению Греции не удалась. - комментирует ситуацию немецкий журнал «Spiegel».

По официальной информации, всё идет согласно ранее намеченному плану: в сентябре инспекторы от ЕС, ЕЦБ и МВФ приедут в Афины, чтобы проверить результаты греческой программы экономии. После этого страна может надеяться на получение дальнейшей финансовой помощи из пакета суммой 130 млрд евро, который был одобрен «большой тройкой» кредиторов в феврале этого года.

На самом деле, уже кажется маловероятным, что эта сумма будет выплачена Греции полностью. И ещё менее вероятным кажется, что эти деньги смогут спасти Грецию от банкротства.

Ясно одно: Греции требуется не только больше времени, но и больше денег. А на это предыдущие финансисты: крупные страны евро и МВФ не могут и не хотят больше соглашаться.



