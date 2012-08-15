Шарля Азнавура просят не петь рядом с мечетью в Грузии

Несколько армянских общественных организаций Грузии сегодня направили обращение известному французскому певцу Шарлю Азнавуру, армянину по происхождению, с просьбой отказаться от концерта в Ахалцихе.

В этом городе в компактно населенном армянами грузинском регионе Самцхе-Джавахети на границе с Турцией открывается отреставрированный комплекс, крепость «Рабат». Территория ахалцихской крепости составляет более семи гектаров. На этом участке расположены архитектурные памятники, в том числе мечеть и медресе, построенные в 1752 году во времена турецкого владения Ахмед-паши. 16 августа рядом с мечетью ждут выступления Шарля Азнавура, сообщает корреспондент vz.ru. Отец Азнавура является выходцем из армянской семьи, проживавшей в Ахалцихе.

В обращении сказано, что выступление певца в Грузии в таких условиях «нанесет серьезный ущерб его авторитету». «Невольно возникает риторический вопрос, насколько уместно потомку эмигрантов, бежавших и спасшихся от турецкого ятагана, сыну, отец которого Микаел Азнавурян, будучи в 1917 году одним из активных участников самообороны Ахалцихе от турецких захватчиков под командованием градоначальника Зори Зоряна, выступать перед вновь реставрированной турецкой молельней?», - говорится в заявлении

Авторы обращения просят певца вместо концерта заинтересоваться положением армян в Грузии, их проблемами.

После того как в прошлом году парламент Грузии признал геноцид Российской империей черкесского народа, местные армяне регулярно просят грузинские власти признать геноцид армян со стороны Османской империи.



