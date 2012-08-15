На Украине наградят тех олимпийцев, которые остались без медалей из-за судейства

Правительство Украины приняло решение наградить олимпийцев, оставшихся без медалей из-за несправедливого судейства. Об этом заявил сегодня премьер-министр страны Николай Азаров.

"Всех олимпийцев: чемпионов, медалистов, тех, кто занял почетные четвертые-шестые места, тех, кого несправедливое судейство лишило наград, - всех правительство отметит. Это мое предложение, и я настаиваю на этом", - подчеркнул премьер во время сегодняшнего заседания правительства..

По его словам, украинские спортсмены "выступили солидно на Олимпийских играх в Лондоне". Он считает, что потенциал Украины еще выше, а значит нужно улучшить условия подготовки спортсменов, чтобы "занять достойное место на олимпийском пьедестале". "Мы начинаем четырехлетний цикл обновления материально-технической базы спорта высших достижений и одновременно массового спорта", - сказал Н.Азаров.

Глава правительства поручил Министерству образования совместно с Министерством финансов разработать общегосударственную программу подготовки к Олимпиаде-2016, которая пройдет в Рио-де-Жанейро, сообщает РБК.

На XXX летних Олимпийских играх в Лондоне сборная Украины заняла одиннадцатое место по количеству медалей и четырнадцатое место в общекомандном зачете. В активе украинских спортсменов - 20 медалей: 6 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых.



