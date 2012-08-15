Премьер Индии хочет на Марс, а индусы - улучшения жизни

Индийский премьер Манмохан Сингх подтвердил планы провести масштабную космическую миссию на Марс. Жители страны к намерению властей освоить Красную планету отнеслись весьма скептически.

"Эта космическая одиссея на Марс будет огромным шагом для нас в области науки и техники", – отметил Сингх, выступая по случаю Дня независимости. Индусы считают по-другому: властям следует обращать больше внимания на внутренние проблемы страны, чем на дорогостоящую экспедицию на другую планету. Напомним, недавно север Индии пережил мощное отключение электричества, из-за чего страна была погружена в транспортный коллапс.

Зная об этих проблемах, Сингх заверил, что следующая задача правительства Индии – обеспечить электроэнергией каждую семью. Сделать это планируется за пять лет. Премьер также отметил, что реформировать необходимо и системы социального обеспечения, указав, что в этой сфере часто господствуют посредники.

Предполагается, что платежи будут направлены непосредственно на банковские счета нуждающихся, а это будет означать, что миллионы крестьян получат доступ к банковским услугам. "Мы будем стремиться к тому, чтобы все семьи получили выгоду от банковских услуг в течение двух лет", – подчеркнул Сингх.



