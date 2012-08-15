Мятежники взорвали здание генштаба Сирии

В Сирии мятежники взорвали в среду здание генерального штаба вооруженных сил в центре Дамаска. Представитель так называемой Свободной сирийской армии (ССА) Абу аль-Нур сообщил , что здание генштаба , где утром собрались около 150 высокопоставленных военных, было полностью разрушено.

По его словам, для подрыва здания были использованы восемь взрывных устройств, передал телеканал Al Arabiya.

Государственные СМИ Сирии эти сообщения пока не подтверждают, передает РИА «Новости».

В центре Дамаска, возле гостиницы, где останавливаются сотрудники миссии наблюдателей ООН в Сирии, расположенной неподалеку от одной из центральных площадей ранее в среду прогремел взрыв.

По информации сирийского государственного телевидения, взрывное устройство было прикреплено к канистре с бензином. По предварительной информации, три человека погибли.

Напомним, конфликт в Сирии длится второй год. По данным представителей ООН жертвами противостояния стали, 17 тысяч человек.