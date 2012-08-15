Правительство Эквадора предоставит убежище основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу

Правительство Эквадора готово предоставить политическое убежище основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу, пишет британская газета «Guardian».

В понедельник, 13 августа, президент Эквадора Рафаель Корреа заявил, что объявит о своём решении на этой неделе. Ассанж должен быть экстрадирован из Великобритании в Швецию, в которой ему предъявлено обвинение в изнасиловании двух женщин в 2010 году.

Сам Ассанж отрицает это и считает процесс политически мотивированным. Ассанж также опасается, что Швеция передаст его властям США.

Напомним, на своём сайте Wikileaks Ассанж опубликовывал секретные материалы о роли США в международных конфликтах, в числе которых Афганистан и Ирак.

41-летний Ассанж находится уже семь недель на территории посольства Эквадор и живёт там в маленькой комнате с доступом в Интернет.