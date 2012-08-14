Звезд футбола ждет суд за связь с несовершеннолетней

Игрокам футбольной сборной Франции Кариму Бензема ("Реал", Мадрид) и Франку Рибери ("Бавария", Мюнхен) грозит три года тюрьмы и штраф в 45 тысяч евро за связь с несовершеннолетней проституткой.

Восемь человек, в том числе и два всемирно известных футболиста, должны будут предстать перед Исправительным судом. Кто-то из них обвиняются в сутенерстве при отягчающих обстоятельствах. Звезды мирового и французского футбола могут предстать перед судом за втягивание малолетних в занятие проституцией.

"Это неожиданное и несправедливое решение, учитывая предыдущие запросы прокуратуры, — заявила адвокат Рибери Софи Боттаи. — Но я верю в справедливость судебного решения".

Скандал вокруг французских футболистов разразился в 2010 году, за несколько недель до начала чемпионата мира по футболу в ЮАР. Тогда полиция проводила проверку деятельности расположенного рядом с Елисейскими полями "Заман кафе".

Заведение вскоре закрыли, так как выяснилось, что его владельцы организовывали тайные встречи посетителей с девушками легкого поведения. Но при этом выяснилось, что одна из жриц любви — некая Зайя Д. — была несовершеннолетней.

На допросах девушка рассказала о том, что в 2008 году она вступала в связь с Рибери, а в 2009 году – с Бензема. При этом Зайя подчеркивала, что футболисты не знали о том, что ей на тот момент не было18 лет.

В 2011 году прокуратура Парижа заявила о том, что необходимо закрыть дело в отношении нападающего "Реала" и полузащитника "Баварии" за отсутствием состава преступления. Однако сейчас у обвинения, очевидно, появились новые улики, из-за которых ключевые игроки французской сборной могут оказаться за решеткой, передает ИТАР-ТАСС.



