Американские СМИ сообщили о российской подлодке у берегов США

The Washington Free Beacon сообщило об обнаружении у берегов США в Мексиканском заливе российской атомной подводной лодки проекта "Akula". Подлодка якобы была обнаружена в тот момент, когда покидала эту территорию.

Российская подлодка присутствовала вблизи территориальных вод США в период с июня по июль 2012 года. Точные даты, как и предполагаемое местонахождение подводной лодки в этот период, не уточняются. То, что ВМС США не смогли обнаружить подлодку, вызывает озабоченность в силовых кругах Соединенных Штатов.

Никаких других подтверждений нахождения в Мексиканском заливе российской подлодки не поступало. Официальные комментарии силовых ведомств и властей США не приводятся, сообщает obozrevatel.com.

По всей видимости, в сообщении The Washington Free Beacon речь идет о подлодке проекта 971 "Щука-Б" ("Akula" по классификации НАТО). Эти АПЛ являются основным типом многоцелевых подлодок в ВМФ России и отличаются от предыдущих поколений повышенным уровнем малозаметности. Всего было произведено 15 таких субмарин, большинство из них находятся в составе Северного и Тихоокеанского флотов РФ.