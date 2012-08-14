Российская подлодка месяц дрейфовала около территориальных вод США

Российская атомная подводная лодка проекта "Akula" присутствовала месяц около берегов США в Мексиканском заливе. О том, что российская АПЛ была обнаружена в тот момент, когда покидала эту территорию, сообщило издание The Washington Free Beacon.

Российская подлодка присутствовала вблизи территориальных вод США ориентировчно с июня по июль 2012 года, сообщает Лента.ру.

По данным американского издания, факт, что ВМС США не смогли обнаружить подлодку, вызывает тревогу в силовых кругах Соединенных Штатов. Никаких других подтверждений нахождения в Мексиканском заливе российской подлодки не поступало.