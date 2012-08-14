В Афганистане в результате теракта погибли 35 человек

В результате теракта в афганской провинции Нимроз на юго-западе страны погибли, по предварительным данным, 35 и пострадали 80 человек. В административном центре провинции - г. Зарандж - прогремело сразу 4 взрыва.

Взрывные устройства сработали в разных частях города, в том числе на рыночной площади, где люди собрались, чтобы отметить конец Рамадана. Среди пострадавших – много гражданских лиц. Первый боевик подорвался в центре города Зарандж. Почти одновременно с этим полиция открыла огонь по двум его сообщникам, находившимся в других районах города. В результате стрельбы сдетонировали прикрепленные к телам террористов взрывные устройства.

По данным разведки, в г.Зарандж были направлены 14 террористов-смертников. Как сообщили в полиции, некоторых из них удалось арестовать, некоторых - ликвидировать, но как минимум троих обезвредить не удалось, сообщает РБК.



