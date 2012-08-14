Полиция Берлина установила, что при строительных работах в аэропорту Берлина «Шенефельд» работал исламист, который контролировал пропускной пункт. Не исключается, что он замешан в подготовке террактов.

Об этом пишет немецкий журнал «Stern».

Сообщается, что в начале августа 21 – летний мужчина вместе с другими 20 нелегальными рабочими был задержан на таможенной границе в г. Потсдам. Сенатор внутренних дел Берлина Франк Хенкель подтвердил эту информацию, однако пока не захотел раскрывать дополнительные детали этого дела.



