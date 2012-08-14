Бараку Обаме первому доложат о контакте с марсианами

Президент Америки Барак Обама по телефону поздравил ученых из НАСА с успешным запуском марсохода «Кьюриосити», который 6 августа 2012 года совершил посадку на Красной планете.



«Вы, ребята, дали отличный пример использования американского ноу-хау, американской изобретательности, и это выдающееся достижение», сказал президент.



Марсоход, возможно, в скором времени сможет ответить на вопрос: есть ли жизнь на Марсе? Американский президент попросил сразу же сообщить ему о раскрытии загадки.



Барак Обама: «Кстати, если установите контакт с марсианами, пожалуйста, сразу дайте мне об этом знать. У меня много дел, но мне кажется, что это станет самым главным вопросом. Даже если марсиане являются всего лишь микробами, это все равно будет захватывающе», публикует его слова НТВ.





