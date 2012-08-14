В Латвии найден труп мужчины, в его кармане - кредитка пропавшего миллионера

Полицией Латвии обнаружен труп мужчины, в кармане куртки которого находилась кредитная карта исчезнувшего в марте 2008 года в Юрмале российского миллионера Леонида Рожецкина.

Останки тела были обнаружены в лесу под латвийским городом Тукумс. Труп мужчины находится в стадии разложении, пока неопознан.

Правоохранительные органы не дают комментариев по данному делу.

В 2008 году Рожецкин исчез из своего дома по улице Капу в Юрмале в ночь на 16 марта между 0.15 до 7.30.

Рожецкин, которого в России обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, был объявлен латвийской полицией в розыск 18 марта 2008 года. Сведения о его пропаже поступили от домоуправляющего юрмальского особняка Рожецкина.

Рожецкину в свое время принадлежали акции "Норильского никеля", 25% акций компании мобильной связи "Мегафон". В последнее время он занимался инвестированием в голливудскую кинопродукцию и создал собственную студию мультипликации в Голливуде, сообщает РИА Новости.

В России в 2006 году Рожецкин был обвинен в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и объявлен в международный розыск. По сообщению представителей столичной прокуратуры, уголовное дело было возбуждено еще в 2004 году по заявлению компании IPOC. Следствие утверждало, что Рожецкин "посредством сложной финансовой операции похитил у IPOC около 40 миллионов долларов, предназначавшихся на покупку 25-процентного пакета акций ОАО Мегафон".







