Олимпиада-2012 не принесла прибыль в казну Лондона

Тот, кто полагает, что Олимпийские игры в Лондоне принесли прибыль в казну столицы Великобритании, глубоко ошибается: 88 % предприятий пожаловались на снижение доходов.

Олимпиада-2012 не способствовала привлечению туристов в Лондон. Наоборот, потенциальные посетители старались избегать в это время поездок в город, - объявила в понедельник туристическая ассоциация UKinbound, ссылаясь на проведенные опросы.

По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, количество туристов снизилось на 10-30 процентов. Что касается доходов, то 88 процентов из 250 опрошенных компаний пожаловались на то, что оказались в минусе.

Официальные цифры посещаемости будут опубликованы в сентябре. Обычно в августе город посещают около 1,5 млн. туристов. В этом же году, их число составило всего лишь около 300 тысяч.