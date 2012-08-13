Жертв Брейвика можно было спасти, вовремя остановив террориста

В Норвегии более года работала комиссия, состоящая из 10 независимых экспертов, итоги работы подведены: жертв Андерса Брейвика могло и не быть, если бы уже существующие меры предосторожности применялись эффективно.

Терактов, устроенных Андерсом Брейвиком в Осло и на острове Утёйя, можно было избежать, уверены эксперты.

Андерс Брейвик, над которым в Норвегии сейчас идет судебный процесс, признал в ходе суда, что убил 77 человек и ранил более 140.