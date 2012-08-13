На турецком курорте повесился российский турист

В одном из отелей турецкого курортного городка Алания сотрудники, убирая номер, обнаружили в шкафу труп мужчины. Выяснилось, что это 34-летний турист из России Александр Томитц.

Как рассказывают сотрудники отеля и туроператора, Александр с нетерпением ждал, когда к нему приедет его девушка, вел себя довольно странно, много пил. По всей видимости, не дождался и повесился.

Ценные вещи и деньги из номера не пропали.



