Опубликована видеозапись с похищенными в Сирии журналистами

Боевики Свободной сирийской армии (ССА) опубликовали в интернете видеозапись похищенных несколько дней назад сирийских тележурналистов. На записи – только трое из четверых.

На записи члены съемочной группы сирийского государственного телеканала "Аль-Ахбария" называют в микрофон свои имена. На этом видео заканчивается. Их четвертый коллега на нем отсутствует, и о судьбе его ничего сказано. Похитители никаких требований не выдвинули, сообщает РИА Новости.

Информационный телеканал "Аль-Ахбария" потерял связь со съемочной группой своего корреспондента Ярой Саллех Аббас в пятницу, 9 августа, когда она работала в городе Телль Мнин к северо-востоку от Дамаска. Сирийская армия проводит в нем операцию по преследованию вооруженных группировок.

Накануне в Дамаске прошли похороны журналиста государственного информационного агентства SANA Али Аббаса. Он руководил отделом региональной информации агентства и был убит боевиками возле своего дома в столичном районе Дждейда Артуз.



