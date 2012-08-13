В Иране в провинции Восточный Азербайджан объявлен двухдневный траур

В иранской провинции Восточный Азербайджан объявлен двухдневный траур. Власти объявили траурными днями понедельник и вторник по погибшим в результате землетрясения в городах Ахар, Варазкан и Харис.

В субботу, 11 августа, стихия унесла жизни 300 человек. По последним данным иранских СМИ, пострадали не менее пяти тысяч человек.

Власти и соответствующие медицинские учреждения Ирана смогли опознать только половину жертв землетрясения. Глава управления судебно-медицинской экспертизы провинции Бахрам Самадирад сообщил, что мероприятия по установлению личностей погибших затруднены "в связи с применением незаконных методов жителями пострадавших от землетрясения деревень", которые в соответствии с мусульманской традицией хоронят умерших до захода солнца, не получив соответствующих документов на захоронение.Выдача свидетельства о захоронении любым другим органам, кроме как управлением судебно-медицинской экспертизы провинции, незаконна, - цитирует агентство ИСНА слова Самадирада, передает РИА Новости.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи страны призвал иранский народ к терпению и смирению.

Жители столицы Тегерана сдают кровьв центрах переливания, чтобы оказать помощь пострадавшим в результате стихии.

"АН" сообщали, что Россия готова помочь Ирану. Президент РФ Владимир Путин в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения направил президенту Исламской Республики Иран Махмуду Ахмадинежаду телеграмму со словами соболезнования, в которой сообщил о готовности оказать необходимые содействие и помощь.

Президент РФ Владимир Путин в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения направил президенту Исламской Республики Иран Махмуду Ахмадинежаду телеграмму со словами соболезнования, в которой сообщил о готовности оказать необходимые содействие и помощь.

Азербайджан, США и ООН также предложили Ирану оказать помощь в ликвидации последствий землетрясения.

По данным Геологической службы Ирана, магнитуда землетрясения, которое произошло в 16.53 по местному времени, составила 6,3. Очаг подземных толчков находился на глубине 9,8 километра в 32 километрах от города Ахар провинции Восточный Азербайджан. Один из толчков магнитудой 6 и менее был в 17.04 по местному времени зафиксирован в соседнем городе Варазкан. Кроме этого, подземные толчки также были зафиксированы в других северных провинциях Ирана, в частности в Западном Азербайджане, Гиляне, Зенджане и Ардебиле.