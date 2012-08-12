В Лондоне горит перерабатывающий завод неподалеку от Олимпийского стадиона

В Лондоне произошел пожар в здании перерабатывающего завода, расположенного в районе Дагенхэм неподалёку от Олимпийского стадиона. Пожар тушат более двухсот пожарных.

Пострадавших в результате возгорания нет. При этом дым виден с расстояния нескольких километров, в том числе от Олимпийского парка, передает РСН. Парк расположен в шести милях от места событий. По словам синоптиков, направление ветра не позволит дыму долететь до стадиона и омрачить церемонию закрытия Олимпийских Игр-2012.