Ракетный эсминец ВМС США столкнулся с японским нефтяным танкером

В Ормузском проливе ракетный эсминец "Портер" ВМС США столкнулся с японским нефтеналивным танкером "Отовасан". Инцидент произошел в воскресенье, 12 августа, около 1:00 по местному времени (0:30 по мск).

По данным ВМС Соединенных Штатов, пострадавших в результате столкновения нет. Причина случившегося пока неизвестна, передает Лента.ру. Ракетный эсминец "Портер" ВМС США относится к типу "Орли Берк". Корабль был спущен на воду в 1997 году и вошел в состав ВМС США в 1999 году.