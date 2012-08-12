Президент Египта отправил в отставку главу Минобороны

Президент Египта отправил в отставку главу Министерства обороны. Маршал Хусейн Тантави стал советником главы государства Мухаммеда Мурси. Причины отставки неизвестны.

Как отмечает египетское телевидение, помимо этого, Мухаммед Мурси подписал указ об отмене дополненной Конституционной декларации. Документ был принят в июне 2012 года, передает РСН. До сих пор декларация заменяла в Египте Конституцию.