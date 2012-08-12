Глава немецкой разведки: «Режиму Асада остаются считанные дни»

Диктаторскому режима Башара аль Асада остаются считанные дни, считает глава Федеральной службы немецкой разведки (BND) Герхард Шиндлер. Правительственные войска сломлены действиями дезертиров и ослаблены изнуряющей тактикой партизан.

«Многое указывает на то, что начался заключительный этап режима Асада», - заявил Шиндлер немецкой газете «Welt». Армия Асада потеряла около 50 тысяч солдат из прежних 320 тысяч. По словам главы BND, «Среди оставшихся многих раненых, дезертиров, а также большое количество перебежчиков, количество которых достигло 3 тысяч».

По данным BND в Сирии продолжают сражаться около 20 тысяч повстанцев. Эти разбросанные и небольшие группы сопротивления деморализуют армию и являются очень трудной мишенью для войск Асада.

Тем временем, на границе с Иорданией произошла перестрелка между сирийской армией и иорданскими войсками, в которой также участвовала сирийская оппозиция. Войска Асада, по-видимому, обстреляли группу из 500 сирийских беженцев. Иордания открыла ответный огонь, так как люди были уже на стороне Иордании. Эта перестрелка на границе Иордании стала самой крупной с момента начала восстания в Сирии 17 месяцев назад, она длилась около 30 минут. По сообщениям сирийской оппозиции, среди беженцев были также десятки высокопоставленных офицеров армии Асада.