В Афганистане произошел теракт, погиб чиновник местной администрации

В Афганистане произошел теракт, в результате которого погибли четыре человека. Одной их жертв взрыва стал глава администрации округа Алишанг Фаридулла Ниази. Погибшие подорвались на фугасе.

Известно, что чиновник направлялся на встречу с представителями администрации округа Лагхман. Об этом пишет РБК. Вместе с главой администрации погибли три сопровождавших его охранника. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственности за теракт.