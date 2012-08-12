В Китае зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3

В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,3. Подземные толчки были зафиксированы в провинции на границе провинции Синьсян и Тибетского автономного округа.

Подземные толчки, отмечает Геологическая служба США, были зафиксированы на глубине 9 километров. Эпицентр произошедшего землетрясения находился в 282 км к востоку от города Хотан, передает РБК. Сведений о жертвах и разрушениях нет. Угроза цунами объявлена не была.