Баскетболисты из России завоевали бронзовые медали Олимпиады-2012

Российские спортсмены-баскетболисты победили команду Аргентины в матче за третье место на Олимпиаде. Мужская сборная России завоевала бронзу Олимпийских игр. Матч завершился со счетом 81:77.

Сегодня стало известно о том, что сборная России лишилась шансов обойти Великобританию в медальном зачете Олимпиады. Россияне по итогам соревнований займут четвертое место на Играх-2012, передает РИА Новости. Это стало известно после того, как поражение в турнире борцов потерпел Абдусалам Гадисов.