В Иране под завалами перестали искать выживших (ВИДЕО)

Иранские власти приостановили спасательную операцию в провинции Восточный Азербайджан, где накануне произошло два мощных землетрясения, сообщили в МВД страны. "Под завалами уже не осталось выживших".

"Сейчас мы оказываем помощь пострадавшим", — цитирует слова представителя министерства иранское телевидение.

По последним данным, в результате двух землетрясений магнитудой 6,4 и 6,3 в провинции Восточный Азербайджан погибли 250 человек, еще около 2 тысяч пострадали.

Связь с пострадавшими районами Ирана прервана, поскольку подземные толчки повредили коммуникационные линии. Единственное средство связи - рация.

Тысячи людей покинули свои дома и до сих опасаются возвращаться обратно, поскольку после основных толчков было как минимум 20 повторных. Власти призвали жителей ночевать в палатках.