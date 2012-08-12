В Иране под завалами перестали искать выживших (ВИДЕО)
12 августа 2012, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]
Иранские власти приостановили спасательную операцию в провинции Восточный Азербайджан, где накануне произошло два мощных землетрясения, сообщили в МВД страны. "Под завалами уже не осталось выживших".
"Сейчас мы оказываем помощь пострадавшим", — цитирует слова представителя министерства иранское телевидение.
По последним данным, в результате двух землетрясений магнитудой 6,4 и 6,3 в провинции Восточный Азербайджан погибли 250 человек, еще около 2 тысяч пострадали.
Связь с пострадавшими районами Ирана прервана, поскольку подземные толчки повредили коммуникационные линии. Единственное средство связи - рация.
Тысячи людей покинули свои дома и до сих опасаются возвращаться обратно, поскольку после основных толчков было как минимум 20 повторных. Власти призвали жителей ночевать в палатках.