Под Дамаском убит журналист государственного новостного агентства Сирии SANA

Журналист государственного новостного агентства Сирии SANA Али Аббас (Ali Abbas) убит неизвестными под Дамаском, журналиста убили в его собственном доме, сообщают местные СМИ.

Убийство журналиста произошло в ночь на субботу в пригороде Дамаска Джайдет Артуз.

Также в субботу сообщалось, что вооруженные боевики захватили четырех сотрудников сирийского телеканала Al-Ikhbariya в пригороде Дамаска.