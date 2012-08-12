В Персидском заливе столкнулись эсминец США и нефтяной танкер

Эсминец США USS Porter столкнулся с панамским нефтяным танкером в Персидском заливе. В результате столкновения никто не пострадал. Столкновение произошло около 1:00 по местному времени в ночь с субботы на воскресенье.

Эсминец USS Porter направлялся в расположение пятого флота США в Бахрейне, это был запланированный поход.

В настоящее время оценивается ущерб, нанесенный американскому кораблю, известно, что передвигаться самостоятельно он может. Танкер M/V Otowasan шел под флагом Панамы, есть ли у судна повреждения – пока не сообщается.





Причины столкновения выясняются.