Миллиардер Сорос, празднуя 82-летие, пообещал жениться

82-летний финансист и миллиардер Джордж Сорос на праздновании дня рождения объявил о помолвке с 40-летней Тамико Болтон, сообщило Reuters. Для Сороса это третий брак, для его избранницы – второй.



Сорос подарил Болтон обручальное кольцо из розового золота с бриллиантом фирмы Graff в платиновой оправе. Когда состоится церемония бракосочетания - пока не известно.

Сорос и Болтон познакомились весной 2008 года. Тамико занималась торговлей пищевыми добавками в интернете, а сейчас владеет компанией, предлагающей онлайн-занятия йогой.



