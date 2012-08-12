На Олимпиаде один из марафонцев представляет сам себя

В заключительный день Олимпийских игр в Лондоне среди участников марафона будет 28-летний Гуор Мариал. Международный олимпийский комитет разрешил спортсмену представлять самого себя.



Мариал родился в месте, которое сейчас является частью Южного Судана, ставшего независимым не так давно. В этой стране еще нет своего Олимпийского комитета. Десять лет назад во время гражданской войны в Судане Гуор Мариал сбежал из лагеря беженцев и покинул страну.

Во время войны погибли 28 членов его семьи, с оставшимися в живых родственниками он не встречался почти 20 лет. По словам Мариала, бег всегда помогал ему уйти от опасности и спасти свою жизнь, сообщает Русская служба BBC.

Сначала он убегал от суданских солдат, которые неоднократно нападали и жгли его деревню. Затем Гуор Мариал убежал от кочевников арабов, похитивших его. Десятилетнему мальчику пришлось бежать целый день по сильно пересеченной местности. Еще будущему олимпийцу пришлось убежать от капитана суданской армии, сделавшего из него раба. В конце концов он бежал с родины и сейчас является беженцем в Америке. Гуор работает санитаром в психиатрической клинике с 11 часов вечера до 9 утра.

У него нет ни тренера, ни спонсоров, ни инвентаря, только стоптанные кроссовки. Дорогу в Лондон оплатил МОК.