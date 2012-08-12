В США монета в 10 центов ушла с молотка за 1,6 миллионов долларов

В США монета номиналом 10 центов продана на аукционе за 1,6 млн долл., передает Associated Press со ссылкой на представителей аукционного дома Stacks Bowlers Galleries в городе Филадельфия.

Десятицентовая монета 1873 года выпуска находилась в идеальном, с точки зрения нумизматов, состоянии, что встречается достаточно редко. За редкий экземпляр бились сразу четыре покупателя.

Отчеканенная в городе Карсон-Сити (штат Невада) монета входила в собрание выпущенных в городе монет до закрытия местного монетного двора в 1893г.



