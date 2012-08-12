Главная интрига закрытия Олимпийских игр раскрыта дизайнером

До закрытия Олимпиады остаются считанные часы и зрители всего мира гадают над главной тайной церемонии закрытия – что произойдет с чашей олимпийского огня, которая и на открытии была основной загадкой.

На церемонии открытия чашу установили в центре стадиона, потом, перед началом состязаний ее передвинули на трибуны, где огонь горит до сих пор. Но сегодня вечером - окончание Олимпийских игр, а что будет с чашей?



Томас Хизервик: «Я открою вам секрет — олимпийская чаша сегодня снова распадется на лепестки. И каждая команда заберет с собой частицу олимпийского факела», сообщает его слова НТВ. «Ни одна религия на свете не способна объединить столько людей. Это может сделать только Олимпиада. Тогда у меня и родилась идея сделать олимпийскую чашу не одним целым, а из 200 огоньков поменьше».





Организаторы Олимпиады обещают, что на церемонии закрытия выступят звезды британской поп-музыки Pet Shop Boys, Джордж Майкл и Spice Girls, которые впервые воссоединятся после 5-летнего перерыва специально ради Олимпиады.





Томас Хизервик известен в Британии тем, что дает новое дыхание привычным предметам. Недавно по его проекту преобразился один из символов Лондона — красный двухэтажный автобус. Он же спроектировал и разводной мост, который сворачивается в кольцо. Коньком модного дизайнера является моделирование предметов из единого куска материала. Поэтому именно этому дизайнеру и доверили заново изобрести чашу олимпийского огня.



