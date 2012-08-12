В Испании в результате пожаров пропадает объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

В Испании лесные пожары угрожают Национальному парку Гарахонай на острове Гомера - объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1981г. он был объявлен Национальным парком. В 1986г. вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Для восстановления выжженных участков потребуется по меньшей мере 30 лет, считают специалисты.

Кроме того, в заявлении правительства Канарских островов говорится, что еще одно возгорание имело место на соседнем острове Тенерифе. В его западной части 400 жителей были эвакуированы. Сюда перебрасывают пожарные самолеты из тех регионов, где пламя удалось потушить, сообщает РБК.

Пожары начались неделю назад, в целом при помощи самолетов ситуацию удалось взять под контроль.

В Гарахонай особенностью природы является монтеверде.

Монтеверде, или «зеленая гора», образуется зарослями древовидного вереска и лавровых деревьев. Для их существования нужны особые условия, и здесь – на северном побережье острова Гомера – они есть. Постоянные пассаты – теплые и влажные ветра, поддерживают в этой местности стабильную температуру и высокую влажность, которые необходимы для роста и развития местным растениям. При таких условиях лавровые деревья, вересковые заросли растут активно и стабильно. Такие условия – рай для местных животных и птиц.

Монтеверде – древний природный «музей», ведь подобные растительные «конгломераты» существовали на земле много веков назад, ещё до наступления ледников. Рельеф Канарских островов (горы, скалы, потухшие вулканы) образует своеобразный вакуум, именно поэтому леса существует здесь так долго, сообщает kanarry.ru. Но многие леса пострадали от так называемого антропогенного фактора, то есть, проще говоря, от деятельности человека, прежде всего, сельскохозяйственной. На Гран-Канарии монтеверде почти не осталось, а вот на острове Гомера и Тенерифе леса сохранились хорошо.

Кроме лавра и вереска на острове Гомера растут сосны особого вида (объективно прозванный канарским).