Гимнастки Канаева и Дмитриева завоевали золотую и серебряную медали
11 августа 2012, 19:16 [ «Аргументы Недели» ]
Российские гимнастки Евгения Канаева и Дарья Дмитриева завоевали золотую и серебряную медали Тридцатых Олимпийских игр в Лондоне в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике.
Евгения Канаева принесла в копилку российской сборной золото, Дарья Дмитриева заняла второе место. Об этом сообщает РИА Новости. По сумме четырех финальных упражнений Канаева набрала 116,900 балла, а Дмитриева - 114,500.