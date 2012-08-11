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Гимнастки Канаева и Дмитриева завоевали золотую и серебряную медали

11 августа 2012, 19:16 [ «Аргументы Недели» ]

Гимнастки Канаева и Дмитриева завоевали золотую и серебряную медали
eurasia.msk.ru

Российские гимнастки Евгения Канаева и Дарья Дмитриева завоевали золотую и серебряную медали Тридцатых Олимпийских игр в Лондоне в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике.

Евгения Канаева принесла в копилку российской сборной золото, Дарья Дмитриева заняла второе место. Об этом сообщает РИА Новости. По сумме четырех финальных упражнений Канаева набрала 116,900 балла, а Дмитриева - 114,500. 

 

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"У них никогда не было интима", дочь Шукшиной требует развода матери с Бари Алибасовым

"У них никогда не было интима", дочь Шукшиной требует развода матери с Бари Алибасовым

Младшая дочь Василия Шукшина уверена, что ее мать вообще не понимает, зачем вышла замуж за скандального продюсера. И им обязательно нужно развестись, потому что они даже не живут вместе

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//Общество

Кандидату в депутаты МГД Касамаре Валерии Александровне

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Мы, жители отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: Трубная площадь, дом 2, являющиеся собственниками отдельных нежилых помещений в указанном здании, просим Вас помочь нам провести мероприятия по определению вида фактического использования в отношении указанного здания в порядке

//Город М

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Случившаяся в столице серия массовых акций протеста, вызванная локальными проблемами избирательной кампании в Мосгордуму, внезапно получила федеральную «повестку» и всероссийское осмысление. Политики анализируют произошедшее, выдвигая версии

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Окно в Европу – 2019: Выборг выбирает

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Привет, дорогие читатели газеты «АН»! Я, Сергей Шолохов, рад сообщить вам, что 27-й фестиваль российского кино «Окно в Европу» в разгаре, и необычная для начала августа холодная осенняя погода на границе с Финляндией стала прекрасным порталом для кинематографического камина.

//Общество

Эпитафия договору РСМД

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2 августа 2019 года после тяжёлой болезни прекратил существование советско-американский Договор 1987 г. о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). На могилке покойного, который, несмотря на свой сложный характер, приносил в своё время немало пользы, стоит написать эпитафию.

//Общество

Имя России

Имя России

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//Экономика

Мэром будет китаец

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//Общество

Сергей Елисеев о заплыве через Байкал: «Самбисты показали пример всему миру»

Сергей Елисеев о заплыве через Байкал: «Самбисты показали пример всему миру»

Трое российских спортсменов переплыли Байкал и установили мировой рекорд, за сутки преодолев 45 км в ледяной воде легендарного озера. Это основатель керченского спортивно-патриотического клуба самбо «Слава» Вячеслав Тимошенко, самбист Евгений Семеняка и руководитель федерации современного мечевого боя Чеченской республики Заур Закраилов.

//Политика

После скандала посол США в России теперь точно уходит в отставку

После скандала посол США в России теперь точно уходит в отставку

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//Общество

О министре Орешкине и призраке моста через реку Лену

О министре Орешкине и призраке моста через реку Лену

Недалеко от Якутска, на железнодорожной станции Нижний Бестях, на днях было открыто пассажирское железнодорожное сообщение до БАМа и далее по всей стране. В Якутии это стало национальным праздником. Этого события ждали.

//Интервью

Латвийский политик Олег Буров: немного о личном, о блокадном хлебе и редких мужских слезах

Латвийский политик Олег Буров: немного о личном, о блокадном хлебе и редких мужских слезах

О «внешней» жизни политиков знают все. Они на виду. Но мало кто знает, что они делают за «закрытой дверью», о чем говорят с близкими и что хотят на самом деле. Один из самых популярных политиков Латвии – и.о мэра Риги Олег Буров. Наш спецкор встретился с г-ном Буровым и поговорил о личном.

//Политика

Болтон угрожает России санкциями за поддержку Мадуро

Болтон угрожает России санкциями за поддержку Мадуро

США могут ввести санкции против иностранцев, которые поддерживают власти Венесуэлы и президента Николаса Мадуро в частности, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

//Общество

Памяти Вилли Токарева

Памяти Вилли Токарева

Ушёл из жизни прекрасный артист, весёлый и добрый человек Вилли Токарев. В разгар перестройки он приехал в СССР и отработал 80 концертов на самых больших концертных площадках страны. Организовал гастроли его первый продюсер Леонард ЛЕВ. В память о Токареве  "АН" связались Леонардом.

//Политика

Предоставит ли Эрдоган убежище Порошенко?

Предоставит ли Эрдоган убежище Порошенко?

Над бывшим президентом Украины Петром Порошенко на родине сгущаются тучи. Он уже сбежал в Турцию, где встречался с Реджепом Тайипом Эрдоганом и просил его предоставить политическое убежище. Порошенко связывают с Турцией давние отношения 

//Политика

Трамп толкает Германию к России

Трамп толкает Германию к России

Несмотря на разногласия между Москвой и Берлином, последние события позволяют надеяться на потепление отношений между нашими странами. Дело в том, что США повторяют ту же ошибку, что и в случае с Китаем, – по-хамски пытаются ограничить приток немецких товаров на свой рынок.

//Наука

Медики назвали группу крови, обладатели которой зарабатывают лучше всех

Медики назвали группу крови, обладатели которой зарабатывают лучше всех

В Японии исследователи выяснили, как группа крови влияет на характер человека и его поведение. Это оказывает влияние в том числе на способность зарабатывать деньги.

//Политика

20 лет Путина у власти

20 лет Путина у власти

5 августа случился мало кем замеченный юбилей – 20 лет нахождения Владимира Путина у власти. Именно 5 августа 1999 г. президент Борис Ельцин встретился с секретарём СБ и директором ФСБ Путиным и сообщил ему о том, что хочет назначить его премьер-министром, а затем и своим преемником.

//Авто

Арабские шейхи перешли с золотых автомобилей на мраморные

Арабские шейхи перешли с золотых автомобилей на мраморные

В Лондоне появились автомобили с мраморной расцветкой. Все они относятся к классу люкс. Британские СМИ отмечают, что у большинства таких машин арабские номера.

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//Новости партнеров

//Здоровье

Врачи нашли секрет долголетия в винограде

Врачи нашли секрет долголетия в винограде

Медики перечислили полезные свойства винограда. Оказалось, употребление в пищу виноградных ягод способно продлить жизнь человека.

//Кино

В США назвали лучшие фильмы про войну

В США назвали лучшие фильмы про войну

Американский кинотелепортал Screen Rant составил подборку лучших фильмов о Второй Мировой войне. Большая часть выбранной продукции сделана в Голливуде. Но лучшими оказались Тарковский и Элем Климов.

//Общество

Не прошло и года: симферопольская объездная дорога начала проседать

Не прошло и года: симферопольская объездная дорога начала проседать

Дорога на симферопольской объездной Дубки-Левадки начала проседать. С момента сдачи объекта в эксплуатацию прошло всего полгода. Об этом заявил руководитель проекта «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог», член регионального штаба ОНФ в Севастополе Максим МИШИН.

//Шоу-бизнес

Видео: Дакота и Соколовский воссоединились в годовщину расставания

Видео: Дакота и Соколовский воссоединились в годовщину расставания

Звездная пара Риты Дакоты и Влада Соколовского накануне отпраздновала годовщину своего расставания. В этот день они снова стали большой и дружной семьей, включающей три поколения.

//В мире

Дом жены принца Гарри выставлен на продажу

Дом жены принца Гарри выставлен на продажу

Особняк Меган Маркл в Лос-Анджелесе, который находится в парке Хэнкок выставлен на продажу. Об этом сообщают американские масс-медиа.

//Авиа, ж/д транспорт

Завтра в России вырастут цены на авиабилеты заграницу

Завтра в России вырастут цены на авиабилеты заграницу

Авиабилеты из России за рубеж с завтрашнего дня вырастут в цене. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис путешествий по покупке и бронированию билетов Туту.ру.

//Новости СМИ2

//В мире

В Японии в годовщину атомной бомбардировки Хиросимы почтили память жертв минутой молчания

В Японии в годовщину атомной бомбардировки Хиросимы почтили память жертв минутой молчания

Япония почтила во вторник память жертв атомной бомбардировки Хиросимы, унесшей 74 года назад десятки тысяч жизней. Мемориальная церемония в настоящее время проходит в Парке Мира в центре Хиросимы.

//Общество

Участники и очевидцы рекордного заплыва «За чистый Байкал» рассказали о том, как это было

Участники и очевидцы рекордного заплыва «За чистый Байкал» рассказали о том, как это было

Участники преодолели эстафетой дистанцию в 45 километров и установили новый рекорд. Они стали первыми в истории спортсменами, сумевшими покорить такое расстояние на открытой воде Байкала.

//Происшествия

В Германии мигрант покусал полицейскую собаку

В Германии мигрант покусал полицейскую собаку

В городе Ротвайлер полиция задержала приезжего за нападение сначала на полицейского, потом на служебную собаку. Об этом сообщает Die Stuttgarter Zeitung.

//Интервью

Российские звезды в Юрмале: Михаил Ефремов особенно любим латвийцами

Российские звезды в Юрмале: Михаил Ефремов особенно любим латвийцами

Нет секрета, что российские представители шоу-бизнеса облюбовали Юрмалу. Чистый воздух, пляж, сосны. В Юрмале проживают почти «два десятка» артистов – Борис Моисеев, Аркадий Укупник, Владимир Винокур, Эммануил Виторган и т.д. Особняком от «звездной тусовки» стоит Михаил Ефремов.

//В мире

Коломойский раскрыл часть переписки с Зеленским

Коломойский раскрыл часть переписки с Зеленским

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал о чём он переписывается с президентом Владимиром Зеленским. По его словам, они присылают друг другу посты из социальных сетей и разные шутки.

//В мире

Представитель Зеленского заявил, что Украина нашла замену дизельному топливу из РФ

Представитель Зеленского заявил, что Украина нашла замену дизельному топливу из РФ

Представитель украинского президента в кабинете министров Андрей Герус заявил, что Украина обеспечила альтернативные поставки дизельного топлива в страну, заместив импорт из РФ. Отмечается, что поставки по трубопроводам завершились 1 августа.

//Новости МирТесен

//Здоровье

Начальный признак алкоголизма определили исследователи

Начальный признак алкоголизма определили исследователи

Специалисты в области здравоохранения определили первый признак алкоголизма. Это алкогольный тремор, говорится в заметке, опубликованной некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Интервью

Почему рок-группа «Би-2» так полюбила Прибалтику?

Почему рок-группа «Би-2» так полюбила Прибалтику?

Рок-группа «Би-2» часто выступает в Латвии. Допустим, проходят выборы в Рижскую думу, а «Би-2», по приглашению действующего мэра (тогда) развлекает людей на открытой площадке бесплатно. Конечно, существуют и платные концерты в Латвии.

//Политика

Глава Пентагона выступил против военных операций Турции в Сирии

Глава Пентагона выступил против военных операций Турции в Сирии

Министр обороны Соединенных штатов Америки Марк Эспер заявил о неприемлемости любой военной операции Турции на севере Сирии. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает агентство Reuters.

//В мире

Топ-7 предполагаемых причин начала Третьей мировой войны составили в сети

Топ-7 предполагаемых причин начала Третьей мировой войны составили в сети

Обозначены предполагаемые причины начала Третьей мировой войны. Соответствующий топ-7 появился в сети. В список, в частности, попали дефицит продуктов питания и эпидемии смертельных болезней.

//Происшествия

СК: в результате взрывов на складе боеприпасов под Ачинском погиб один человек

СК: в результате взрывов на складе боеприпасов под Ачинском погиб один человек

Стало известно об одном погибшем при взрывах боеприпасов на территории воинской части под Ачинском в Красноярском крае. Глава города отметил, что люди начали самовольно возвращаться в свои дома, несмотря на эвакуацию, хотя он просил не рисковать.

//Криминал

Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов леса в Сибири

Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов леса в Сибири

Генпрокуратура РФ выявила случаи намеренного поджога лесных массивов в Иркутской области. Об этом во вторник, 6 августа, заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

//В мире

В Польше задержаны 10 россиян

В Польше задержаны 10 россиян

Во вторник, 6 августа, и.о. генконсула РФ в Кракове Константин Шикин сообщил, что полицейские задержали 10 граждан Российской Федерации. По его словам, россияне находились в месте, где планировалась сходка польских футбольных хулиганов.

//Шоу-бизнес

"Лучшая сваха в мире" подобрала бы принцу Гарри супругу получше

"Лучшая сваха в мире" подобрала бы принцу Гарри супругу получше

Глава одного из самых знаменитых брачных агентств в Британии Лара Эспри заявила, что смогла бы найти принцу Гарри самую лучшую девушку и её выбор не остановился бы на Меган Маркл. По её словам, у неё было "много партий" для внука королевы, но её опередили.

//В мире

В Госдуме объяснили причину восстания Донецка и Луганска против властей Украины

В Госдуме объяснили причину восстания Донецка и Луганска против властей Украины

В Государственной Думе России назвали причину восстания Донецка и Луганска против украинских властей. По данному вопросу в беседе с представителями прессы высказался парламентарий Павел Шперов.

//Шоу-бизнес

Маленькая Лиза Галкина изобрела собственный смартфон

Маленькая Лиза Галкина изобрела собственный смартфон

Известный телеведущий и юморист Максим Галкин поделился с поклонниками забавным видео, в котором действующее лицо - пятилетняя дочь Лиза. Маленькая девочка не перестаёт удивлять публику креативными идеями и в этот раз она решили показать новое изобретение.

//В мире

Пушков оценил заявление Столтенберга о воссоединении Крыма с Россией

Пушков оценил заявление Столтенберга о воссоединении Крыма с Россией

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков во вторник оценил заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.

//Шоу-бизнес

Австралийская актриса стала лицом известного журнала из-за пародии на Шейк

Австралийская актриса стала лицом известного журнала из-за пародии на Шейк

Австралийская актриса и блогер Селеста Барбер, получившая популярность благодаря пародиям на мировых знаменитостей, оказалась на обложке известного журнала из-за своего таланта. Изначально её лицом стала модель Ирина Шейк.

//Авторы АН

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