Гимнастки Канаева и Дмитриева завоевали золотую и серебряную медали

Российские гимнастки Евгения Канаева и Дарья Дмитриева завоевали золотую и серебряную медали Тридцатых Олимпийских игр в Лондоне в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике.

Евгения Канаева принесла в копилку российской сборной золото, Дарья Дмитриева заняла второе место. Об этом сообщает РИА Новости. По сумме четырех финальных упражнений Канаева набрала 116,900 балла, а Дмитриева - 114,500.