Клинтон: Вашингтон и Анкара предлагают создать бесполетную зону над Сирией

Власти США и Турции рассматривают возможность создания беспилотной зоны над территории Сирии. Такое заявление сделала государственный секретарь США Хиллари Клинтон.

Помимо этого, Вашингтон и Анкара создадут специальную комиссию для координации действий разведывательных служб, чтобы повысить эффективность помощи сирийским оппозиционерам, отметила Клинтон после переговоров с министром иностранных дел Турции Ахмедом Давутоглу, прошедших в Стамбуле. «У наших разведывательных служб и военных чрезвычайно важная роль в этом конфликте, поэтому мы создаем рабочую группу для лучше координации усилий», - сказала Клинтон, передает РБК. Кроме того, Госсекретарь Соединенных Штатов заявила, что США и Турция рассматривают вопрос о создании беспилотных зон над Сирией. При этом Вашингтону и Анкаре требуется больше данных для анализа эффективности и своевременности подобного шага. «Одно дело говорить о возможных действиях, совсем другое - принимать продуманные решения. Мы не можем действовать без глубокого анализа и разработки подробных планов», - отметила глава внешнеполитического ведомства США.