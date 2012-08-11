Совбез ООН призвал не вмешиваться в политическую ситуацию Мали

Совет Безопасности ООН обратился к военным с призывом перестать вмешиваться в процесс передачи власти в Мали. Совбез ООН выразил опасение в связи с нарастанием террористической угрозы на севере страны.

«Совет Безопасности требует от Национального совета по восстановлению демократии и государства прекратить вмешательство в политический процесс и объявить о самороспуске. Совет Безопасности также призывает всех членов вооруженных сил Мали вернуться в казармы и в дальнейшем воздерживаться от вмешательства в политику», - говорится в официальном заявлении организации. В Совбезе отметили, что от регионального блока западноафриканских государств ЭКОВАС ждут подробностей в связи с возможным проведением миротворческой операции на севере Мали.