В центре Дамаска прогремел мощный взрыв. После взрыва в сирийской столице раздались выстрелы. Стрельба не прекращалась в течение нескольких минут.

По предварительным данным, взрыв произошел около здания Центрального Банка Сирии. Сведений о погибших и раненых пока нет, передает РИА Новости. Вооруженные боевики продолжают осуществлять диверсии в Дамаске, несмотря на то, что сирийской армии удалось взять под контроль столицу Сирии, где несколько недель шли бои.