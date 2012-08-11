В пригороде Лос-Анджелеса разбился легкомоторный самолет
11 августа 2012, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]
В США разбился легкомоторный самолет марки Cessna 210. Самодел упал в жилом районе на западе Лос-Анджелеса. В результате погиб один человек - пилот самолета.
Инцидент произошел вечером в пятницу, 10 августа. О чрезвычайной ситуации на борту пилот самолета сообщил вскоре после того, как судно покинуло аэропорт города Санта-Моника, передает РИА Новости. Пострадавших среди жителей квартала нет. Самолет упал на дорогу.