В пригороде Лос-Анджелеса разбился легкомоторный самолет

В США разбился легкомоторный самолет марки Cessna 210. Самодел упал в жилом районе на западе Лос-Анджелеса. В результате погиб один человек - пилот самолета.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 10 августа. О чрезвычайной ситуации на борту пилот самолета сообщил вскоре после того, как судно покинуло аэропорт города Санта-Моника, передает РИА Новости. Пострадавших среди жителей квартала нет. Самолет упал на дорогу.