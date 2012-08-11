Российские байдарочники Александр Дьяченко и Юрий Постригай завоевали золото

Российские спортсмены-байдарочники завоевали золотые медали Олимпийских игр в Лондоне. Александр Дьяченко и Юрий Постригай заняли первое место в финале соревнований байдарок-двоек на дистанции 200.

Россияне в финальном заезде одержали победу со временем 33,507 секунды. Сереьро досталось экипажу из Белоруссии. Роман Петрушенко и Вадим Михнев отстали от победителей на 0,759 секунды. Бронза у дуэта из Великобритании Лиам Хит/Джон Скофилд (34,421), передает РИА Новости. Медаль, завоеванная в субботу россиянами, стала 16-й золотой наградой для российской сборной на Олимпиаде. Всего в копилке национальной команды 65 медалей различного достоинства.