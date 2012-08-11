Посол Сирии в ООН обвинил Израиль и США в помощи боевикам, находящимся в Турции

Власти Сирии обвинили Израиль, США, Саудовскую Аравию и Катар в организации военной подготовки оппозиционеров в Турции. Об этом говорится в письме Совету Безопасности от посла Сирии в ООН Башара Джаафари.

В тексте послания утверждается, что Катар, Турция и Саудовская Аравия «оказывают поддержку, финансирование и снабжают оружием сирийских повстанцев». «Турция создала на своей территории сеть военных лагерей, которыми управляют разведслужбы Израиля, Катара, США и Саудовской Аравии», - утверждает посол, передает РБК. «Эти центры служат для наблюдения и организации вооруженных нападений террористов в Алеппо и других сирийских городах», - говорится в письме. Помимо этого, посол Сирии в ООН призвал Совет Безопасности оказать давление на эти страны с целью прекращения поддержки оппозиционеров.