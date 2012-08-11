В Индии автобус упал в обрыв, погибли не менее 20 человек

На Севере Индии произошла автомобильная авария, жертвами которой стали не менее 20 человек. Автобус упал в субботу, 11 августа, в обрыв. Инцидент произошел в штате Химачал-Прадеш.

Согласно предварительным данным, причиной произошедшей аварии стало то, что автобус был переполнен. Точное количество пассажиров пока неизвестно, передает РИА Новости. Отметим, что в Индии в автомобильных авариях ежегодно гибнет около 110 тысяч человек. Причина высокой аварийности - пренебрежение правилами дорожного движения и плохое состояние дорог.