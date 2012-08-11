Обама утвердил новые санкции в отношении Ирана

Барак Обама подписал закон о новых санкциях в отношении Ирана. Документ предусматривает санкции против всех компаний, ведущих совместную с Ираном добычу урана для производства ядерного оружия.

Закон был принят 2 августа 2012г. Конгрессом США. Новый законопроект также предусматривает санкции в отношении компаний, предоставляющих Ирану нефтяные танкеры или же страхующих танкеры, принадлежащие Ирану. Об этом пишет РБК. Напомним, власти США, Израиля и ряда стран Европейского Союза подозревают Иран в попытках создать ядерное оружие. В ответ Иранское правительство заявляет, что ядерная программа носит исключительно мирный характер.