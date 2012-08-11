Бой с участием бронетехники вспыхнул на границе между Сирией и Иорданией

На границе Сирии и Иордании в ночь на субботу произошла перестрелка между военными двух стран, при этом международные СМИ, сообщающие о конфликте уточняют, что причиной перестрелки стали действия беженцев.

Группа сирийских беженцев, видимо, спасаясь, попыталась перейти границу Иордании в районе между городами Таль аш - Шихаб в сирийской провинции Дераа и Турра, Иордания.