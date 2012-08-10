Боксер из России Давид Айрапетян завоевал бронзовую медаль на XXX Олимпийских играх, проходящих в Лондоне. Давид Айрапетян выступал в весовой категории до 49 кг. Боксер завоевал третье место.

В полуфинале россиянин уступил представителю Таиланда Кэу Понгпрайуну со счетом 12:13. В пятницу полуфинальные поединки проведут еще три российских боксера: Миша Алоян (52), Андрей Замковой (69) и Егор Мехонцев (81).