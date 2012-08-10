В Норвегии разбился легкомоторный самолет Cessna. На борту воздушного судна находились три человека. Инцидент произошел в пятницу днем в провинции Сёр Трёнделаг в центральной части страны.

Согласно предварительным данным, самолет врезался в гору. Полиции стало известно о произошедшем крушении в 12.27 по местному времени (14.27 мск). К месту катастрофы была направлена спасательная группа, передает РИА Новости. На борту Cessna находились три человека.