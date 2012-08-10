Великая китайская стена пострадала от ливней

В Китае из-за сильных ливней обрушилась часть Великой китайской стены. Инцидент в провинции Хэбэй произошел еще в понедельник, 6 августа, однако известно о нем стало только сегодня.

По информации агентства «Синьхуа, обрушился участок стены в 36 метров. В настоящее время ведутся работы по укреплению сооружения, передает РСН. Напомним, в Китае месяц назад начался сезон. В результате разгула стихии только в одном Пекине погибли 112 человек, еще 21 пропал без вести.