ВВС: В России создадут новый стратегический бомбардировщик

Главком ВВС РФ генерал-лейтенант Виктор Бондарев сегодня сообщил о том, что российские специалисты работают над проектом по созданию нового стратегического боевого самолета.

По словам генерала, новый комплекс дальней авиации будет обеспечить решение стратегических задач Вооруженных сил и поддержания необходимого потенциала, предусмотренного концепцией обеспечения национальной безопасности страны.

Бондарев на международной конференции, посвященной 100-летию ВВС России, поделился планами. По его данным, в перспективе основу парка фронтовой авиации составят бомбардировщики Су-34, многофункциональные истребители Су-35, а также самолет пятого поколения. Фронтовая авиация в своем составе также будет иметь многофункциональные истребители МиГ-29СМТ и МиГ-35.