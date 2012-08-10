Столица Израиля - Иерусалим или Тель-Авив

Британская газета The Guardian убрала из своего стайлгайда указание, что столицей Израиля является Тель-Авив. The Jerusalem Post пишет, что британское издание поменяло свой стайлгайд после угрозы иска со стороны израильского медиарегулятора HonestReporting.

В апреле 2012 года газета The Guardian опубликовала фотографию с жителями Иерусалима в день памяти жертв Холокоста и подписала, что снимок был сделан в столице Израиля. Позже в разделе поправок появилось сообщение, что в подписи содержится ошибка. Согласно новым правилам, журналисты британской газеты теперь обязаны писать, что Иерусалим является местом заседания правительства, но международное сообщество не признает его столицей Израиля, сообщает Лента.ру.

Тель-Авив в стайлгайде называется финансовым и дипломатическим центром. При этом в стайлгайде ясно указывается, что называть Иерусалим столицей Израиля нельзя.

Большинство государств не признает Иерусалим столицей Израиля из-за 6-дневной войны 1967 года, в ходе которой израильтяне оккупировали считавшийся палестинской столицей Восточный Иерусалим. В Израиле Иерусалим называют "единой и неделимой" столицей своего государства, несмотря на протесты со стороны палестинцев.